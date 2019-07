Ancora un incidente a Pozzano, ferito un ragazzo di Sorrento

Castellammare di Stabia ( Napoli) Incidente in prima serata sulla statale “Sorrentina” nella zona di Pozzano, al confine tra Vico Equense e Castellammare di Stabia, a essere coinvolto, un ragazzo di Sorrento che si dirigeva verso la Penisola Sorrentina

Non si sa se il ragazzo ha subito un incidente o se abbia perso il controllo . Soccorso da un’ambulanza del 118 è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Leonardo” di Castellammare di Stabia. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi ed a quanto risulta ha riportato la frattura del polso, oltre a diverse escoriazioni in varie parti del corpo. Ovviamente c’è stato caos per la viabilità in entrambi i sensi.

Foto Porter Sorrento.