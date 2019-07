Anche la tennista Dominika Cibulkova in Costiera: tappa ad Amalfi e Positano

Anche la famosissima tennista slovacca Dominika Cibulkova ha scelto la Costiera Amalfitana per le sue vacanze. Dopo una breve tappa a Capri, questa si sta rilassando nei territori della Divina: prima ad Amalfi, dove ha scelto l’Hotel Santa Caterina, poi a Positano.

Finalista agli Australian Open 2014, Dominika ha raggiunto almeno i quarti di finale in tutti i tornei del Grande Slam. In carriera ha vinto 8 tornei WTA in singolare e 1 in doppio ed è stata nº 4 del mondo il 20 marzo 2017.