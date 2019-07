Amber Heard ad Amalfi sosta da Gemma dopo il Giffoni Film Festival . L’attrice, ex moglie di Johnny Deppe, e attrice in Drive Angry con Nicolas Cage e Aquaman ha gustato i piatti di Salvatore Milano nell’eccellenza della professionalità della sala guidata da Alfonso Minutolo, alla fine in regalo il “Donkey” di Marhareth Turatti.