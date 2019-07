Ecco in diretta l’incontro che si sta tenendo ad Amalfi con i sindaci della Costa d’Amalfi riuniti per affrontare nuovamente il problema viabilità in Costiera. Si sta discutendo della tanto attesa ordinanza dell’ANAS, chiesta con forza al Prefetto (presente).

Nella giornata di ieri si sono incontrati tutti i comandanti della polizia municipale per fare il punto della situazione dopo un anno disastroso, come il precedente, per quanto riguarda il problema traffico. Nonostante tantissimi incontri tenutisi e quasi dieci mila firme raccolte dalle associazioni contro i grandi bus turistici, non si è arrivati ad una conclusione efficace.

Galleria fotografica Incontro ad Amalfi con il prefetto sulla viabilità in costiera









Il Prefetto di Salerno spinge affinché l’ordinanza venga emanata ora, facendola entrare in vigore per il primo aprile 2020, in modo da stroncare tutte le critiche da parte degli operatori che si ritengono lesi da un provvedimento improvviso.