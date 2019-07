Amalfi, vacanze in Costiera per il difensore Andrea Rispoli

Amalfi. Vacanze in Costiera Amalfitana per Andrea Rispoli. Il difensore originario di Cava de’ Tirreni ha confermato la sua presenza in Costiera attraverso una foto su Instagram che lo ritrae in abiti eleganti insieme alla sua ragazza Nadine Casa.

Il calciatore campano ha deciso di non rinnovare con il Palermo ed è vicinissimo al trasferimento al Lecce, confermato anche dal suo stesso agente. Molto probabilmente l’accordo verrà formalizzato già all’inizio di questa settimana.