Amalfi. Pronta la palestra verde in località Selva, che consente di fare attività sportiva nella natura incontaminata.

Pronta la palestra verde in località Selva, lungo uno dei sentieri che dalla Valle dei Mulini di Amalfi sale verso la Valle delle Ferriere. L’area è a disposizione degli sportivi, alcuni dei quali già stamattina hanno tenuto delle sessioni di allenamento utilizzando le attrezzature installate in una zona fresca, all’ombra degli alberi, a fianco al Rio Canneto. Panche, pedane, ostacoli, spalliere, tutti rigorosamente in legno, sono stati sistemati lungo il sentiero turistico che dalla salita Chiarito conduce verso le antiche cartiere della valle. A breve, anche ulteriori attrezzi saranno aggiunti nell’area.

Il nuovo intervento promosso dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Daniele Milano, segue giusto di un anno gli interventi già realizzati in località Selva per renderne piacevole la fruizione a residenti e turisti, con l’allestimento di un’area per pic-nic con tavolini e quanto altro necessario a trascorrere una giornata all’aperto al fresco degli alberi.

Il consigliere delegato allo sport e alla sentieristica Francesco De Riso, dichiara: “Abbiamo recuperato un’area verde bellissima quale é la Selva e destinato parte di essa all’attività sportiva. Amalfi da sempre ha assoluto bisogno di recuperare spazi da destinare alle attività sportive, e questo intervento é pienamente coerente con gli altri posti in essere da questa amministrazione di cui mi onoro di fare parte, quali la riqualificazione della palestra delle scuole elementari, di quella del circolo canottieri e della riqualificazione dell’area e del plesso sportivo Fondo Fusco, finalmente ai nastri di partenza. Ringrazio il sindaco, i colleghi tutti e i tecnici per avermi messo in condizione di operare nel migliore dei modi.”