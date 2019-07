Amalfi. Malore sulla spiaggia Duoglio, intervento 118. Malori per il caldo in Costiera amalfitana. A Duoglio paura per la ragazza che aveva perso conoscenza tempestivo intervento con l’ambulanza medicalizzata della Croce Bianca sul molo della Darsena da cui si sono imbarcati sulla motovedetta della Capitaneria di Porto.

La ragazza sottoposta alle prime cure ha reagito positivamente riprendendo i sensi. Per precauzione è stata comunque trasferita per accertamentinpresso il presidio sanitario Costa d’Amalfi a Castiglione di Ravello.

Ieri a Positano un bambino, oggi una ragazza, si aspetta ancora idroambulanza unico modo per interventi sanitari rapidi