Amalfi, lite in un bar per l’uso del bagno. Barista denuncia le turiste

E’ successo domenica ad Amalfi in un bar di piazza Flavio Gioia, dove le protagoniste in negativo di questo episodio sono quattro donne, che si sono dirette alla toilette del bagno. L’addetta al banco ha poi chiesto alle turiste di consumare nel locale, con le donne che hanno bevuto e pagato un caffè, solo che una di queste non ha accettato la cosa, macchiando la camicia della barista con il caffè.

Le turiste hanno avuto un acceso diverbio con la 41enne barista, costretto a soccombere all’ira delle donne napoletane, tutte di età compresa tra i 35 e i 45 anni, che una volta terminata la lite vanno indisturbate in spiaggia. I Carabinieri, informati dalla barista dell’accaduto identificano e individuano le quattro donne, che sono delle professioniste napoletane. La barista invece le ha querelate.

Chi non paga può usare il bagno?

C’è una normativa che obbliga gli esercizi pubblici ad avere un bagno. Non c’è, invece, quella che obbliga il gestore dell’esercizio pubblico (in questo caso un bar, ma potrebbe essere anche un negozio) a metterlo a disposizione dei clienti in maniera gratuita. L’importante, dunque, è che il cliente paghi una consumazione per poter pretendere di utilizzare il bagno.