Amalfi. L’attore statunitense Peter Evans si concede una sosta gastronomica al ristorante Marina Grande

Amalfi. Pochi giorni fa si è concluso il Giffoni Film Festival che ha richiamato tantissimi attori alcuni dei quali hanno approfittato dell’occasione per concedersi una visita nella splendida Amalfi. Tra questi l’attore statunitense Peter Evans uno dei protagonisti della serie televisiva American Horror Story, famoso anche per la sua interpretazione nel ruolo del mutante Quicksilver nel film X-Men – Giorni di un futuro passato. L’attore ha deciso di gustare qualche piatto di mare presso il ristorante Marina Grande per poi concedersi alle consuete foto ricordo con i suo fan ed il personale del locale.