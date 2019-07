Amalfi grande successo del concerto dei Neri per Caso ricordando i Beatles per Amalfi in Jazz . Neri per Caso in We love The Beatles per la terza serata, venerdì 19 luglio alle ore 22.00 in piazza Duomo gremita.

Nel cinquantesimo anniversario dell’ultimo concerto dei Beatles e della pubblicazione del leggendario disco “Abbey Road”, il più amato sestetto vocale italiano celebra John, Paul, George e Ringo con nove straordinarie interpretazioni delle loro canzoni, da ‘All You Need is Love’ a ‘Come Together’, passando per ‘Penny Lane’, ‘We Can Work It Out’. Un’accurata selezione nell’immenso e magnifico repertorio dei Beatles per rivivere e raccontare i quattro ragazzi di Liverpoo,l che hanno letteralmente cambiato la storia della musica pop-rock. Un viaggio musicale che partendo dall’Inghilterra dei Beatles fa tappe in tutto il mondo riproponendo i successi di alcuni dei più grandi esponenti della musica internazionale per ritornare in Italia e poi a Napoli.

Davvero un successo strepitoso, complimenti.