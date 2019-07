Amalfi, difficoltà per eliambulanza. Castiglione senza rianimatore: Costiera in ginocchio

Le condizioni meteo stanno ostacolando la macchina del soccorso in costiera, infatti un’eliambulanza non si è potuta alzare a causa del forte vento ad Amalfi. Intanto l’Ospedale Costa d’Amalfi si trova anche in questa occasione senza il rianimatore, visto che è impegnato nel trasferimento della paziente in questione che si trova in shock settico. Il presidio di Castiglione di Ravello si trova nuovamente senza rianimatore dalle 11, con una seria situazione emergenziale: a Salerno hanno deciso di giocare sulla pelle dei cittadini della Costiera, un gioco in cui non c’è scappata ancora la tragedia.