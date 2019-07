Amalfi. Dal 9 settembre 2019 pratiche S.U.E. solo on-line tramite Sportello Telematico

Dal 9 settembre 2019 tutte le pratiche relative al S.U.E. dovranno essere inoltrate esclusivamente on-line tramite lo Sportello Telematico del Comune di Amalfi, accessibile dal portale https://www.sportellotelematico-costieraamalfitana.it.

Ogni altro inoltro effettuato con differenti modalità, ancorché telematiche, sarà dichiarato irricevibile con effetto retroattivo, fatti salvi eventuali accordi con la struttura ricevente in caso di malfunzionamenti del portale indipendenti dalla volontà dell’utente.

Dal 30 giugno 2017, infatti, il Comune di Amalfi ha reso disponibile lo Sportello Telematico (fornito da GLOBO srl) per la presentazione delle pratiche – già obbligatorio per quelle relative al SUAP – ed ha organizzato varie giornate di formazione per tecnici e professionisti al fine di facilitarne l’utilizzo.

L’abbondante periodo di sperimentazione del portale telematico e del software di back office, durante il quale si sono testate le funzionalità del sistema digitale di inoltro e gestione delle pratiche presentate al SUAP/SUE, ha confortato la Giunta Comunale a disporre in tal senso con propria delibera del 30 aprile 2019.

Inoltre, lo Sportello Telematico, nel corso dei prossimi mesi, sarà interessato da un consistente ampliamento dei procedimenti disponibili – in ambiti ulteriori a quelli delle Attività Produttive e dell’Edilizia – così da compiere una vera transizione verso una Pubblica Amministrazione digitale al servizio dei cittadini.