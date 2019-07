AMALFI AUTOBUS SITA VECCHIO E OBSOLETO SULLA LINEA CONCA – TOVERE

Amalfi da Michele Pappacoda l’articolo su un autobus vecchio e obsoleto sul percorso Conca dei Marini, Tovere servito da questa linea nata anni fa come bis all’Agerola . Inizialmente come servizio scolastico , ora linea, come tutte le altre per trasportare e residenti nella frazione di Amalfi Tovere e nel centro di Conca Dei Marini.

I passeggeri si lamentano di questi pullman obsoleti e altamente inquinanti e sollecitano la Sita Sud a sostituire anche su questa linea gli autobus con altri più moderni visto che noi paghiamo un servizio alla Sita e dobbiamo pure viaggiare in sicurezza.

Dalla SITA il responsabile sindacalista Diego Corace ci informa che ci sono due autobus, uno ad Amalfi e uno a Massa Lubrense, in queste condizioni, e che presto l’azienda li sostituirà .