Amalfi, arrivano Natalia Dyer e Charlie Heaton di Stranger Things. Ovazioni al Giffoni Film Festival

Amalfi. Arrivano ancora Vip per rilassarsi dal l Giffoni Film Festival Natalia Dyer e Charlie Heaton, star della popolare serie televisiva Stranger Things.

Erano a rilassarsi nella Gelateria Porto Salvo di Dina Castello. Fra i due è scoccato l’amore durante la seconda stagione del programma di Netfix.

Jonathan Byers e Nancy Wheeler, o meglio i loro interpreti Natalia Dyer e Charlie Heaton, sono stati ospiti al Giffoni Film Festival per parlare di Stranger Things.

Ad accoglierli una folta schiera di fan: la platea, illuminata dalle torce degli smartphone, ha lasciato a bocca aperta i due attori quando ha improvvisato The Neverending Story, singolo omaggiato dalla terza stagione in una scena emblematica.

Netflix Italia ✔@NetflixIT Stiamo ancora tentando di riprenderci dalla platea del @giffonifilmfest che canta “Neverending Story” davanti a Charlie Heaton e Natalie Dyer di #StrangerThings.

La coppia, innamorata non solo sul piccolo schermo ma anche nella vita reale, ha raccontato di come si sia avvicinata alla recitazione e della reazione avuta dopo aver saputo di aver ottenuto la parte nello show dei fratelli Duffer.

Entrambi gli attori hanno sostenuto che la dimensione del cinema sia quella giusta per loro: Charlie perché sente di voler fare qualcosa di creativo, Natalia perché conquistata totalmente dalla recitazione.

La giovane, tuttavia, ha confessato che l’idea di fare il provino per Stranger Things la spaventò non poco: era tesa e temeva non fosse andato bene. Ha raccontato di essere stata scambiata per una pazza quando seppe di aver ottenuto il ruolo, tanto l’entusiasmo: