Amalfi. Alfonso Apicella nuovo consigliere di maggioranza in sostituzione del dimissionario Gianluca Laudano

Amalfi. Ieri si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal primo cittadino Daniele Milano, durante il quale si è proceduto alla surroga e nomina a consigliere della maggioranza di Alfonso Apicella che prende il posto del dimissionario Gianluca Laudano, al quale il sindaco ha espresso la propria gratitudine per il lavoro svolto negli ultimi anni . Alfonso Apicella, con 126 voti, è il primo dei non eletti con “Liberi” nell’ultima tornata elettorale. Imprenditore e proprietario dell’Amalfi Terminal, da sempre è vicino all’amministrazione con la quale ha collaborato a titolo gratuito come consigliere politico, avendo ricevuto le deleghe alla viabilità e al commercio. Tutta la redazione di Positanews augurano al neoconsigliere un buon lavoro. In particolare il direttore Michele Cinque esprime le proprie felicitazioni ad Alfonso Apicella che ricorda dai tempi del compianto Andrea Amendola, quando nel retrobottega del suo bar seguiva con interesse la politica amalfitana. Sarà sicuramente una persona che lavorerà per il bene di Amalfi che conosce benissimo e che ama da sempre, un amalfitano che sa tutto della sua città, da circa 20 anni sempre attivo e presente. Una persona seria, onesta, sensibile ed intelligente. In bocca al lupo da Positanonews