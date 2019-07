All’età di 96 anni ci ha lasciato Valentina Cortese, l’ultima grande diva del cinema e teatro italiano

Valentina Cortese, la signora delle scene come veniva definita, si è spenta all’età di 96 anni nella sua casa di Milano dopo essersi ritirata da diverso tempo dalla scena pubblica. Un grande amore con il marito Carlo De Angelis, industriale farmaceutico, ma anche un storia passionale con Giorgio Strehler. Negli ultimi anni la sua vita aveva subito un forte rallentamento dovuto all’avanzare dell’età ma, soprattutto, alla tragica scomparsa nel 2015 del suo unico figlio, Jackie Basehart, avuto dal primo marito Richard Basehart, un affascinante attore americano vittima del vizio del bere e da cui divorziò nel 1960. Il dolore per la prematura scomparsa del figlio le ha inferto un durissimo colpo dal quale probabilmente non è riuscita più a riprendersi. Era l’ultima grande diva del cinema e del teatro italiani, una delle più grandi attrici italiane a Hollywood, Roma, Parigi, Londra e Milano. Oltre alla grandissima bravura era anche una donna dalla bellezza raffinata, grande amica di Ingrid Bergman e della principessa Grace di Monaco. La camera ardente sarà in quello che lei amava definire “il suo palcoscenico”, il Piccolo Teatro Grassi di Milano, dalle 12 alle 19 di giovedì 11 luglio e fino alle 10.30 di venerdì 12 luglio quando alle 11.00 saranno celebrati i funerali nella chiesa di San Marco.