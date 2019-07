Alicost sorprende con il nuovo servizio navetta per Agerola. Ecco gli orari e le tratte

Alicost S.p.A. sorprende ancora con tante nuove novità!

Per i cittadini della “Costiera Amalfitana Alta” e per i turisti che intendono arrivare in piena sicurezza al Sentiero Degli Dei, Alicost ha creato un nuovo esclusivo servizio Navetta che da Agerola arriva ad Amalfi e da Amalfi ad Agerola, con collegamento diretto a traghetti per Capri e Positano.

Una grande soluzione e una bellissima idea, anche per diminuire il traffico di autovetture.

Per info e prenotazioni navetta: +390818731522

Per acquisto biglietti aliscafo: www.alicost.it

Ecco tutti gli orari e le tariffe: