Aldo Marino all’Angri: nuova avventura per il “Toro di Praiano”

Aldo Marino è un attaccante dell’Angri. Una giornata che sta riservando tante novità per il popolo grigiorosso. Nel pomeriggio di oggi è stato concluso l’accordo con Aldo Marino, attaccante classe 87, proveniente dal Costa d’Amalfi. Per lui arriva una grande piazza dopo essere ripartito con grande forza di volontà dai campionati regionali. Ha iniziato la carriera nel San Vito Positano, poi ha fatto parte del settore giovanile del Sorrento, prima avere una breve esperienza con il Savoia. Decide di giocare in Piemonte in campionati di Eccellenza e Serie D, con formazioni della provincia di Novara e di Vercelli, prima di un infortunio e di un brutto incidente stradale. La grande forza di volontà e la voglia di ritornare a giocare, gli hanno fatto superare il brutto momento e con umiltà è ripartito in Eccellenza con il Massalubrense. Negli ultimi quattro anni ha vestito la maglia del Costa d’Amalfi con il quale ha vinto due stagioni fa il campionato di Promozione, mentre lo scorso anno ha siglato 13 reti nel campionato di Eccellenza.