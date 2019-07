Albano Sanremo con Romina Power e la Lecciso, il suo amore per i figli Felicità, per Albano Carrisi, oggi fa rima con papà. Mai come in questo momento, il cantante pugliese mette al primo posto nella sua vita i figli. Dopo aver annunciato di essere di nuovo sentimentalmente libero e di avere un rapporto di «affetto, rispetto e a- micizia» sia con l’ex moglie Romina Power (madre di Yari, Cristèl e Romina jr), sia con l’ex compagna Loredana Lecciso (mamma di Jasmine e Albano jr, detto Bido), l’ugola d’oro di Cellino San Marco non perde occasione per stare insieme a suoi eredi.

Di recente ha fatto una vacanza in barca con Cristèl (incinta al nono mese) e Romina jr; mentre all’edizione numero diciassette dell’lschia Global Film & Music Fest (dóve ha ritirato un premio per la sua lunga e prestigiosa carriera) era accompagnato da Jasmine e Bido. Abbronzato e in gran forma, Al Bano ha sempre la battuta pronta. «Se mi chiedi se sono di nuovo fidanzato, io ti rispondo di sì: con la vita», dichiara con il sorriso dei tempi migliori.

Oggi stai per ricevere un altro grande regalo: all’inizio di agosto, dopo il maschietto Kay Tyrone, Cristèl ti darà una nipotina. Sei già pronto ad accoglierla?

«Certo che lo sono e non vedo l’ora di conoscerla! Alla sua nascita ci sarò, come è stato per l’altro nipotino. Poi partirò per una tournée».

Che cosa auguri alla bambina che arriverà?

«Spero che abbia tutto il bene possibile e che intorno a lei sparisca la parola “guerra”. Viviamo in una società in declino, invece per lei e per tutte le nuove generazioni vorrei un mondo migliore dove vivere. Lo dico senza retorica».

Che effetto ti fa veder crescere i tuoi figli più giovani, Jasmine e Albano jr?

«Mi emoziona. Jasmine ormai ha 18 anni, è una giovane donna con l’anima dell’artista. Bido, invece, ha più la stoffa da imprenditore».

È una fase felice per te?

«Che cosa posso volere di più? Ho cinque figli meravigliosi e divento nonno per la seconda volta. Ho un bellissimo

rapporto con Romina e altrettanto con Loredana».

A proposito: come si fa ad andare d’accordo con le ex?

«Con pazienza e rispetto».

Hai dichiarato che sogni di condurre il Festival di Sanremo, ma senza Romina…

«In realtà mi piacerebbe condurlo con Romina e con Loredana. Quello sì che sarebbe un evento: tutti e tre insieme sullo stesso palco!».

È vero che ormai intendi dedicarti in prevalenza alla tua attività vinicola?

«Dico sempre che il cantante ha sostenuto il contadino che c’è in me. Quindi in futuro sì, mi occuperò sempre di più della produzione di vino»