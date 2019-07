ph. Pino Izzo

Al Ravello Festival grande successo per Juraj Valčuha e l’Orchestra del Teatro di San Carlo che a distanza di meno di 20 giorni dal concerto inaugurale sono tornati sul Belvedere di Villa Rufolo per il quarto appuntamento del cartellone sinfonico del Festival.

Un Valčuha particolarmente ispirato ha proposto al folto pubblico intervenuto nella Città della Musica un programma composto dalla Suite dal balletto la Strada di Nino Rota, che ha aperto il concerto, il poema sinfonico per orchestra An American in Paris di George Gershwin e la Suite di Star Wars di John Williams. Tanti gli applausi al maestro slovacco e all’Orchestra del massimo partenopeo che ha brillato nella tiepida serata di Ravello.

Prossimo appuntamento in cartellone domenica 21 luglio con l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova diretta da Wayne Marshall con la partecipazione straordinaria di Luca Bizzari nell’inedita veste di voce recitante.