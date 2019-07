Agropoli. Gita in barca si trasforma in una tragedia, 15enne trasportato al largo dalla corrente annega sotto gli occhi del padre

Agropoli. Una vera tragedia quella che si è verificata poco dopo le 15.00 di oggi al porto della città. Un ragazzo 15enne del posto era a bordo di un’imbarcazione a vela insieme al padre. Il minore decide di tuffarsi in acqua per godersi il mare cristallino ma la corrente lo trascina ineluttabilmente al largo. Il padre cerca in tutti i modi di prestargli soccorso ma ogni tentativo risulta vano. Nel frattempo, avendo avvistato la barca spiaggiata sugli scogli e priva di equipaggio, vengono allertati i soccorsi e sul posto intervengo anche delle altre imbarcazioni e la Guardia Costiera. Recuperato il natante e verificatane la proprietà, iniziano le ricerche delle due persone risultanti a bordo. A molti metri al largo del proto viene ritrovato il genitore oramai privo di forze e, dopo poco, anche il minore viene rintracciato ma per quest’ultimo purtroppo era già troppo tardi. La Guardia Costiera ha aperto le indagini su quanto accaduto ed ha avvisato il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania che, come da prassi, ha disposto l’esame autoptico sul cadavere del 15enne.