Agropoli calcio ripescato in serie D. Festa per il delfini del Cilento che riaffronteranno il Sorrento che proprio due anni fa per un soffio li beffò .

Ufficializzato il ripescaggio dell’U.S. Agropoli in serie D. La soddisfazione della società

Con viva soddisfazione, abbiamo appreso nel pomeriggio odierno del ripescaggio dell’U.S. Agropoli in serie D. È la prima tra le otto squadre ripescate. L’ufficialità è giunta dalla LND pochi attimi fa. Dopo due stagioni trascorse in Eccellenza, la storica compagine della città di Agropoli, nel prossimo campionato 2019/2020, tornerà a competere nella massima serie dilettantistica. Un ritorno atteso e cercato, ma solo sfiorato nel biennio trascorso. Un plauso ed un ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo, che hanno fatto parte del progetto in passato e di coloro che sono pronti a mettersi in gioco nell’imminente futuro che ci attende che, siamo convinti, sarà ricco di soddisfazioni e di nuovi successi.

Si comunica, altresì, che è rinviata a data da definire la conferenza stampa di presentazione della nuova compagine societaria, dello staff e della squadra prevista per la data di domani, a causa di impegni improrogabili del presidente Cerruti.

Ufficio stampa