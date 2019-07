Piano di Sorrento. Chiusa Via San Michele. Divieto di transito per pedoni e vetture nei pressi dell’incrocio tra la via stazione e via san Michele, dove degli operai stanno lavorando probabilmente per riparare un guasto a qualche tubo.

Seguiranno aggiornamenti sulla riapertura del tratto.

Aggiornamenti delle 13.30

Il tratto è stato riaperto. Gli operai hanno smontato, con regolare autorizzazione un ponteggio. Si circola regolarmente.