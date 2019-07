AGGIORNAMENTI. Rissa nel parcheggio tra Praiano e Furore. La foto esclusiva post aggressione

L’ argomento del momento è l’aggressione che pochi giorni fa si è verificata in un parcheggio tra Praiano e Furore. Ora si cerca di ricostruire la vicenda di questi tre giovani che hanno deciso di fare il gradasso dapprima in un ristorante di Praiano, poi nel parcheggio sulla strada per accedere a Praia, zona di competenza di Furore, dove si è verificata la rissa tra loro e i gestori del parcheggio, che hanno avuto la peggio.

La rissa ha coinvolto i gestori del parcheggio concesso da Furore e non con quelli di Castellano, quindi nella zona più alta.

Nella foto si possono vedere a terra i parcheggiatori feriti, che vengono assistiti dai paramedici. Subito dopo sono stati trasportati all’ospedale Castiglione di Ravello.

C’è da dire inoltre, che a differenza delle prime notizie arrivate in redazione, il fatto è avvenuto in pieno giorno.

Un episodio gravissimo, che diventa ancora più grave visto che si è verificato in orario di punta. I tre, molto aggressivi, che hanno addirittura utilizzato un casco per creare disagi, rompendo, letteralmente, il naso ad uno dei feriti, sono stati individuati grazie a delle immagini pervenute ai Carabinieri che intanto continuano ad indagare sul caso.