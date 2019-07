Agerola. Turista cade sul Sentiero degli Dei, interviene il soccorso alpino e speleologico della Campania

Nel pomeriggio di ieri una turista, dopo essersi avventurata lungo il Sentiero degli Dei, è improvvisamente caduta, forse a causa del terreno sdrucciolevole. Dopo essere riuscita a contattare i soccorsi il personale del 118 ha lanciato l’allarme e nella tarda serata sul posto sono giunti gli uomini del CNSAS, il soccorso alpino e speleologico della Campania, che hanno prestato le prime cure alla donna e, dopo averla assicurata su una barella, l’hanno trasportata in località Bomerano, alla fine del sentiero, dove a prenderla in carico c’era il personale sanitario del 118. L’incidente riaccende i riflettori sulle problematiche legate ad uno dei sentieri più belli al mondo ma anche tra quelli che registra un grande numero di incidenti, più o meno gravi e che, in alcuni casi, hanno fatto registrare anche dei decessi. Il sentiero, infatti, non è privo di problematiche e va affrontato con la giusta preparazione e con un adeguato equipaggiamento, a partire dalle scarpe adatte per finire con una scorta di acqua, al fine di scongiurare il verificarsi di incidenti. Troppo spesso ci si avventura lungo il nastro di terreno senza l’adeguata consapevolezza che si va a percorrere un sentiero di montagna con tutti i rischi e le difficoltà ad esso legato. E’ indispensabile avere un’adeguata preparazione fisica e, soprattutto, bisognerebbe sempre evitare di percorrerlo da soli. Perché è sicuramente un’esperienza bellissima ed indimenticabile poter ammirare il panorama dal Sentiero degli Dei, ma la prudenza e la sicurezza vanno sempre messe al primo posto.