Il regista Federico Moccia la sera del 22 Luglio in occasione della seconda serata di proiezioni, organizzata da Cinemadamare, ha presentato il suo film “Scusa ma ti voglio Sposare” sequel del film “Scusa ma ti chiamo Amore” in Piazzetta Madonnina del Forestiero ad Agerola. Alla proiezione era presente anche l’Assessore Tommaso Naclerio che commenta : “La produzione dei cortometraggi dei ragazzi di Cinemadamare rappresenta per noi un opportunità importante di promozione del territorio e stiamo dando tutto il nostro supporto affinché tutti i filmmaker possano portare il ricordo di Agerola nel mondo.” Nella mattinata di ieri 23 Luglio, nel Centro Polifunzionale Andrea Gallo, si è tenuta la Masterclass con l’ospite Federico Moccia, i giovani filmmaker di Cinemadamare hanno potuto approfondire l’aspetto dell’adattamento cinematografico di un libro. “La cosa bella è quando riesci ad attuare nel film le stesse atmosfere del libro.” –commenta il regista. Numerosi sono stati gli interventi da parte dei filmmaker che hanno apprezzato la grande disponibilità del regista. Le proiezioni cinematografiche con Cinemadamare continuano anche questa sera con la MainCompetition e a seguire il film “Un’Ottima Annata” del regista Ridley Scott. Inoltre, Venerdì 26 Luglio alle ore 21.30 in Piazzetta Madonnina del Forestiero ci sarà la serata finale della Weekly Competition con le proiezioni di tutti i cortometraggi realizzati dai filmmaker.