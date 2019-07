Agerola, studio odontoiatrico nei guai: denunciate due persone

I carabinieri della stazione di Agerola e del N.a.s. di Napoli in uno studio odontoiatrico del luogo. I militari hanno scoperto, anche grazie alle testimonianze di alcuni pazienti, che le prestazioni, quando non c’era l’odontoiatra oppure era occupato, con il suo consenso venivano effettuate dal suo odontotecnico. I due sono stati denunciati per esercizio abusivo di professione sanitaria: si tratta di un 46enne di Scafati e di un 42enne di Agerola.