Una Dea saluterà gli escursionisti all’inizio del Sentiero degli Dei, ad Agerola. Sta nascendo il murales opera dell’artista partenopeo Vittorio Valiante (per ora è solo una bozza), le cui sembianze riprendono il volto di una bambina del posto. Come afferma Valiante, la Dea avrà “il compito di accompagnare e lasciare un segno a coloro che si apprestano ad intraprendere il lungo e magico cammino! Secondo giorno di lavoro per questo nuovo progetto… A murale ultimato svelerò il nome della Dea di cui, tra l’altro, non esiste ancora iconografia… ci penso io”.