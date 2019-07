Agerola. Il sindaco Luca Mascolo probabile candidato alle elezioni regionali. Tommaso Naclerio verso la poltrona di primo cittadino

Anteprima esclusiva. Agerola – La Regione Campania nella prossima primavera andrà al voto per il rinnovo del consiglio regionale ed il sindaco di Agerola, Luca Mascolo, è stato scelto da Vincenzo De Luca come candidato alle prossime elezioni regionali. Luca Mascolo, infatti, non potrà ricandidarsi come sindaco ed è, quindi, è in pole position tra i candidati scelti dal governo della Regione Campania che, tra l’altro, gli ha già dato un ruolo importante come presidente dell’ente idrico regionale. Quindi Mascolo è chiaramente visto come uomo di fiducia di De Luca. Per quanto riguarda, invece, la poltrona di primo cittadino di Agerola salgono le quotazioni di Tommaso Naclerio che, quasi sicuramente, si sfiderà contro il figlio di Michele Pisacane.