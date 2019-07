Agerola, si rinforza la polizia municipale per gli eventi estivi: in arrivo due vigili stagionali

Due vigili stagionali daranno manforte alla Polizia Municipale di Agerola, durante il periodo estivo, in vista degli eventi che si svolgeranno nella Svizzera dei Monti Lattari. Tra sagre e iniziative al Sentiero degli Dei, c’è da garantire sicurezza e viabilità sul territorio agerolese e l’amministrazione del sindaco Luca Mascolo, di concerto con il comando della Polizia Municipale, hanno deciso di ingaggiare nuove leve. Sono Alberto Medaglia e Giovanna Zurino e sono stati assunti a partire dal 1 luglio fino al prossimo 15 settembre, con un impiego settimanale a tempo pieno di 35 ore. Manifestazioni e spettacoli richiedono ulteriori esigenze, che in questo periodo il carente personale della polizia locale non può gestire, soprattutto con l’aumento delle presenze che si registra con gli eventi e non solo.