Agerola, il ricordo di Virginia Amendola: “Tre anni senza di te…”

Il ricordo di Virginia Amendola, un angelo di Agerola.

Tre anni senza di te… Dio ci aveva dato il dono più bello che potessimo mai chiedere… Ma poi per chissà quale motivo lo ha richiamato a lui.

Sogno ancora quei giorni quando c’eri tu, con i tuoi sorrisi e la tua spensieratezza, quando per ogni cosa entusiasta mi chiamavi e adoravo quella tua voce specialmente quando dicevi “mamma”… Ma ormai questi sono solo sogni, ricordi e desideri che mai più potranno esserci.

Questa nostalgia che sfiora il mio cuore, non mi fa altro che sperare di ricongiurgermi a te, a te che vegli su di me e di sicuro correrai in quell’immenso prato insieme a tanti altri angioletti.

Te che sei lì aiutami a sopravvivere a questi giorni senza te.

Mi manchi mia dolce VIRGINIA la tua mamma ❤️