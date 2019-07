Agerola piscina chiusa ad agosto, proteste contro l’ Atlantis di Massa Lubrense. Monta la protesta nella Svizzera della Campania affaccia in costiera amalfitana sulla tenuta della piscina che chiude nel mese di agosto, quando potrebbe far da solarium per gli agerolesi ed i turisti. Dalla Costa d’ Amalfi a quella di Sorrento l’Atlantis che gestisce la piscina comunale a Sant’Agata non ha dato spiegazioni. Certo non è facile dividersi fra i due comuni, ma è un vero peccato