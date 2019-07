Agerola. Parte il M.I.A., mobilità interna per Agerola

Come ogni anno, da diversi anni ormai, colleghiamo le frazioni di Agerola con un servizio di mobilità per tutti. Start 7 luglio ▶️ fino al 12 settembre, tutti i giorni, dalle 19 alle 2 di notte. A informare, puntuale come sempre, l’assessore più “mediatico” di Luca Mascolo , Tommaso Naclerio, su Facebook .

Un servizio molto utile per la cittadina che si affaccia sulla Costiera amalfitana, la Svizzera della Campania, perla dei Monti Lattari, sta avendo un afflusso turistico, grazie anche al Sentiero degli Dei, all’accoglienza e alle bontà enogastronomiche, da renderla, secondo noi di Positanonews, integrata con le realtà di Amalfi e Positano, con le quali è particolarmente legata, mentre fa parte di Napoli ed è collegata per i servizi socio- commerciali con Castellammare di Stabia, è sempre orientata più verso la provincia di Salerno e la Divina per sviluppo turistico

Da notare che questo servizio è stato realizzato con la Tassa di Soggiorno.

ORARI NAVETTA

PIAZZA P. CAPASSO (BOMERANO): 19.30 – 20.00 – 20.30 – 21.00 – 21.30 – 22.00 – 22.30 – 23.00 – 23.30 – 00.00 – 00.30 – 01.00. La navetta fermerà a Bomerano a: Casa dell’acqua; Fiore Inquietante; Cima Coppi.

VIA VILLANI (BOMERANO): 19.40 – 20.10 – 20.40 – 21.10 – 21.40 – 22.10 – 22.40 – 23.10 – 23.40 – 00.10 – 00.40 – 01.10. La navetta fermerà a Madonna Forestiero (Bomerano) e al Cimitero di Pianillo.

CASA DELLA CORTE (PIANILLO): 19.45 – 20.15 – 20.45 – 21.15 – 21.45 – 22.15 – 22.45 – 23.15 – 23.45 – 00.15 – 00.45 – 01.15. La navetta fermerà a Bivio S. Maria

PIAZZA XXIV MAGGIO CAMPORA: 19.48 – 20.18 – 20.48 – 21.18- 21.48 – 22.18 – 22.48 – 23.18 – 23.48 – 00.18 – 00.48 – 01.18. La navetta fermerà a P.tt S. S. Monferrato (Campora); Chiesa S.M Miano (S. Lazzaro) e a via Tuoro (S. Lazzaro).

PIAZZA GEN. AVITABILE (S. LAZZARO): 19.55- 20.25 – 20.55 – 21.25 – 21.55 – 22.25 – 22.55 – 23.25 – 23.55 – 00.25 – 00.55 – 01.25. La navetta fermerà alla Scuola elementare (S. Lazzaro)

CHIESA S.N. DA BARI (PONTE): 19.59 – 20.29 – 20.59 – 21.29 – 21.59 – 22.29 – 22.59 – 23.29 – 23.59 – 00.29 – 00.59 – 01.29.00. La navetta ritornerà poi a Piazza P. Capasso (Bomerano).

Il biglietto per la navetta si comprerà direttamente a bordo del mezzo. Il costo della corsa unica è di 0,50 centesimi; il biglietto giornaliero è di 1,50 euro mentre il costo dell’abbonamento settimanale è di 4,00 euro

Complimenti per l’iniziativa. Intanto per il Sentiero degli Dei ci stanno sempre di più collegamenti con bus anche da Sorrento per Bomerano e poi scendere giù verso Praiano e Nocelle di Positano , sia taxi, che minivan e bus, ma consigliamo di dormire ad Agerola nella frescura di questa bellissima città