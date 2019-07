Agerola festeggia i 104 anni di nonna Virginia Russo

Agerola festeggia Virginia Russo, l’arzilla nonnina nata nel 1915 nella Svizzera dei Monti Lattari. Un patrimonio per tutta l’infaticabile comunità agerolese, da proporre come esempio per guardare al futuro. Nonna Virginia e autonoma e rivendica infatti con orgoglio il suo stile di vita genuino, ed il suo passato al lavoro nei campi.

“Nonna Virginia compie 104 anni. Ogni anno è sempre un’emozione fortissima condividere con lei questa giornata. – scrive il sindaco di Agerola, Luca Mascolo – È l’esempio vivente del valore della famiglia. Faro di 5 generazioni: 2 figli, 7 nipoti, 16 pronipoti, 10 bisnipoti. È un modello illuminante di saggezza ed esperienza, di cui siamo così tanto orgogliosi. Grazie Nonna Virginia. Ti voglio bene.”