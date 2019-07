Agerola, assunto un altro agente stagionale: nuove forze per gestire gli eventi

Un altro agente di polizia municipale è stato assunto ad Agerola, che rinforza la polizia locale in vista degli eventi. Il vigile che sarà in servizio per due mesi è la 27enne Immacolata Fusco, residente ad Agerola. Il comandante Gregorio Casanova, potrà avvalersi di un ulteriore unità per gestire la sicurezza e la viabilità durante il periodo estivo. Il potenziamento del corpo dei vigili urbani va inserito nella delibera di giunta, approvata lo scorso marzo dall’amministrazione comunale. L’organico del nucleo passa così a quattro agenti.

“Il nostro Comune – come ha ribadito più volte il sindaco Luca Mascolo – ha una spiccata vocazione turistica prevalentemente estiva, ed è indispensabile la presenza di un maggior numero di agenti sulle strade, in concomitanza di manifestazioni, eventi, spettacoli e, comunque, a fronte di sempre più numerose esigenze istituzionali. In tali occasioni è indispensabile intensificare i turni di servizio, al fine di garantire la sicurezza stradale e l’ordine pubblico. Ecco perché – conclude – a causa della perdurante e cronica carenza di personale di polizia locale in servizio, occorre procedere al potenziamento dell’organico, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle numerose manifestazioni”