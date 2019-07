Ad Agerola la benzina più cara della Campania, supera Capri e Positano . Capri costa 1.930, Positano 1.840 incredibile ma vero basta andare su prezzibenzina.it. La Svizzera della Campania di nome e di fatto, non solo per bellezza a quanto pare e poi ci si lamenta della Costiera amalfitana, dove ci sono solo due distributori sulla Statale Amalfitana, Positano e Conca dei Marini, con Praiano e Amalfi senza, e bisogna salire su Ravello o su Maiori verso Tramonti per trovarne altri. A dire il vero da Positano bisogna andare in Penisola Sorrentina a Piano di Sorrento, la benzina bianca verso il cimitero, e a Moiano, su Vico Equense, per trovare i più economici. Ma in modo particolare bisogna dire bravi al parcheggio Mandare e vergogna a chi impedisce ancora il diesel a Positano, cosa che porta molti disagi.