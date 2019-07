Atrani. Cirielli con Cretella e la minoranza al Veliero di Amalfi, e sopra De Luca ospite da Coscioni

Atrani, Costiera Amalfitana. Ieri L’onorevole Edmondo Cirielli, è stato visto al ristorante il Veliero nella piazzetta del piccolo bordo della Costa D’Amalfi in compagnia dei membri di minoranza Andrea Cretella, Francesco Gambardella Ed Emiddio Proto, con la presenza anche di Imma Vietri, diciamo una buona rappresentanza del partito in provincia di Salerno. La curiosità è che sopra c’era, ospite di Coscioni, il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, venuto via mare da Napoli. Chissà se al Governatore fischiavano le orecchie ..