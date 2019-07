Nuova attività dell’associazione “Voglio un mondo pulito”, una associazione costituita da giovani e meno giovani, i quali hanno deciso di non stare più a guardare il mondo che continua a sporcarsi, ma di dare un contributo concreto alla causa ambientale , facendo , attivamente qualcosa per il pianeta.

I Volontari sono entrati questa volta in azione sulle spiagge principali di Vietri sul Mare, soprattutto quelle libere insieme ad un’altra associazione “Vietri Pulita”. Riempiti molti sacchetti con mozziconi di sigarette lasciate sulla sabbia , plastica,carte , cartoni di pizza, lasciati dai soliti incivili ,che, soprattutto la sera,approfittano della assenza dei controlli per far diventare la bellissima spiaggia di Vietri sul mare un vero immondezzaio. Cittadini vietresi e marinesi, ma soprattutto un nutrito gruppo di stranieri,alcuni residenti a Vietri sul mare hanno provveduto, armati di guanti , sacchetti ,palette e mascherine a pulire gli arenili ed a differenziare i rifiuti. Controllo sistematici da parte del personale degli stabilimenti,della polizia locale e degli operai della Vietri Sviluppo sembrano non bastare a fermare l’inciviltà di tante persone.Forse un efficiente servizio di videosorveglianza e multe salate ai trasgressori potrebbero aiutare a risolvere una cattiva abitudine che si ripete su tanti arenili salernitani. Tra i tanti volontari e cittadini che hanno pulito le spiagge anche due artiste internazionali, che da tempo risiedono e lavorano a VIETRI SUL MARE Stephanie Miles e Ania Sobieszczyk ( Sobi ). Ania (Anna Maria) Sobieszczykà (FOTO) di Sępòno Krajeńskie, Polonia, vive a In Italia da 3 anni, 2 a Vietri sul Mare ed è un’ Arteterapista. Nel suo studio d’arte confeziona bijoux , oggetti, quadri con elementi naturali cose naturale o reciclati .Stephanie Miles, (FOTO) americana di Panama City (Florida) è un’artista che crea gioielli ispirati al mare, oltre ad insegnare inglese presso l’Università di Salerno. Tra gli altri molti turisti ed artisti, che erano in vacanza a Vietri sul mare, incentivate anche dalle due artiste hanno contribuito a pulire, divertendosi, la spiaggia, ed è stato bello vedere molti bambini, armati di guanti che consegnavano i mozziconi di sigarette ai volontari.

L’immagine più significativa, quella che dà senso all’impegno civico del gruppo ‘Voglio un mondo pulito’, coordinato da Francesco Ronca, è stato vedere uno dei volontari spiegare a due bimbi quanto sia importante non inquinare. “Oggi – scrivono – siamo stati con gli amici volontari di #VietriPulita. Un bellissimo momento di aggregazione fra tante nazionalità diverse, e le persone in spiaggia che si sono alzate per aiutarci”. Il prossimo appuntamento per i giovani di ‘Voglio un mondo pulito’ è per Lunedì 29 luglio alle ore 19:00, per un bel clean up nei pressi di Piazza della Concordia, nel posto conosciuto meglio come “Pennello” e per ripulire la zona dalla plastica, cicche di sigarette e altro.

L’invito è aperto a tutti e come raccomandano dall’organizzazione è :” .. l’importante è venire muniti di guanti di gomma e seguire le istruzioni che verranno date prima di iniziare”.

FOTO DI LUCA FALCONE

Antonio Di Giovanni