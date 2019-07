300 piante di canapa indiana sui Monti Lattari, piantagione infinite e anche modificate geneticamente per vendere più droga

Questa mattina, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Castellammare di Stabia hanno estirpato e sequestrato oltre 300 piante di canapa indiana sulle pendici del Monte Coppola, nella catena dei monti Lattari.

I poliziotti hanno individuato, grazie all’ausilio di un elicottero del VI Reparto volo, due distinte aree di coltivazione collocate tra colture di vigneti ed uliveti.

Gli agenti hanno sequestrato oltre 300 piante di canapa indiana a fusto lungo, dell’altezza di 1,80 metri e del peso complessivo di circa 2 quintali.

Ancora in corso le indagini della Polizia di Stato per risalire ai proprietari ed agli utilizzatori dei fondi agrari interessati dalla coltivazione.

