E’ nato nella Reggia di Portici, accanto alla Facoltà di Agraria e l’orto Botanico Borbonico, il Wine Art Museum, il museo narrante del vino, ove con le più moderne e sofisticate apparecchiature multimediali si racconta l’incontro della civiltà del vino con le tante altre civiltà mediterranee e internazionali antiche e moderne.

Il Fondatore e Direttore Eugenio Gervasio, in una cortese intervista concessa all’inviato di Positanonews, presenta il percorso effettuato per raggiungere l’obiettivo propostosi. L’occasione per incontrare lui e il Museo è il 14 giugno con un evento suggestivo e spettacolare CARAVAGGIO RAGNATELA DI LUCI E OMBRE.