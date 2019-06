Il caldo è ormai arrivato e le piovose e fredde giornate dello scorso mese sono rimpiante un po’ da tutti, specialmente dai lavoratori. L’estate è arrivata e con essa temperature altissime.

A partire dalla giornata di venerdì arriverà il primo vero anticiclone dell’estate battezzato Scipione che farà impennare le temperature fino al raggiungimento di 40 gradi. Un cambiamento repentino per tutti: siamo passati da 15 gradi di dieci giorni fa a 40 di venerdì.

Nello specifico, venerdì, una vasta area di alta pressione si muoverà dalle coste del Nord Africa fino ad abbracciare tutto il nostro Paese. Per tutto il fine settimana quindi ci aspettiamo stabilità atmosferica, salvo qualche passaggio instabile sulle zone montuose, con un deciso aumento delle temperature.

Sabato 15 le cose resteranno pressoché uguali a venerdí dal momento che avremo una prevalenza di sole su tutti i settori e farà tanto caldo in particolare al Nord, in particolare tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, con valori intorno ai 35/36°C ed in Puglia dove toccheremo punte massime quasi da record per il mese di Giugno, con 37/38°C durante le ore più calde.

Nel corso del pomeriggio non escludiamo la possibilità di qualche rovescio temporalesco di calore sulle montagne tra Piemonte e Valle d’Aosta.

Domenica 16 sarà un’altra bellissima giornata di sole su tutte le regioni, grazie alla costante protezione di Scipione. Le temperature risulteranno ancora ampiamente oltre le medie attese nel periodo, con valori quasi ovunque al di sopra dei 30/32°C nelle principali città.