Con una sobria ed elegante cerimonia, a cavallo della costiera, si sono uniti in matrimonio Francesca Rega e Francesco Di Maio. Figlioli di persone note a tutti per il lavoro pubblico che svolgono, oltre che loro stessi attivi, lei nei tribunali e lui come fisioterapista. Nella antichissima Chiesa di Casarlano, parrocchia della sposa,addobbata con peonie bianche e tocco di giallo da Giovanni, la celebrazione officiata da Don Antonino Minieri e dal Cappellano dell’Ospedale Don Carmine. Il convivio di saluto a parenti e amici si è svolto nella bellissima struttura di Praiano di Donna Carmela, il Tramonto d’oro. Sulle panoramicatissime terrazze, gli sposi, tra musica e gourmet, hanno regalato agli ospiti i loro sorrisi e i loro abbracci, oltre che un pomeriggio indimenticabile. Agli Sposi e alle rispettive famiglie vanno gli auguri della redazione di Positanonews.