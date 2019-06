Siamo felici di sentire i risultati della consultazione elettorale a Corinto, Grecia, dove i nostri grandi amici Vasilis Nanopoulos (Sindaco) e Gianni Gherzelis (Vice-Sindaco) hanno ottenuto una vittoria schiacciante.

Giannis Gherzelis è un architetto che ha studiato in Italia, ed è tra gli organizzatori dell’IFAS International Festival of Architecture Schools , ormai da anni, ove convergono annualmente le più importanti Università del Mediterraneo. La redazione cultura di Positanonews è stata ospitata per più edizioni, conoscendo e condividendo una vivida realtà di studi e ricchezza del territorio della città di Corinto.

L’elezione di Gherzelis ci fa guardare con fiducia al futuro di un territorio-quello dell’istmo e di Corinto -ricco di risorse da proteggere e valorizzare. Sono sicuro che da oggi inizierà una nuova storia in cui il nostro lavoro come ricercatori, visionari e designer, avrà il giusto riconoscimento.