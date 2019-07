Ravello, Costiera amalfitana. Vincenzo De Luca il Governatore della Regione Campania sarà al via dela 67esima edizione del Festival di Ravello.

Dalle 20 De Luca assisterà, dalla tribuna del Belvedere di Villa Rufolo, con il commissario straordinario della Fondazione Ravello, Mauro Felicori, al concerto dell’Orchestra del Teatro di San Carlo diretta dal maestro Juraj Valčuha.

Camilla Nylud, finlandese, soprano. Rúni Brattaberg, originario delle isole Faroe, basso. Robert Dean Smith, americano, tenore.

Sono i tre cantanti lirici che si esibiranno domenica sera al concerto inaugurale del Ravello Festival 2019, tra i più ricercati interpreti wagnerian

Il concerto inaugurale è sempre uno dei più grandi eventi della Costa d’ Amalfi . La Città è già piena di turisti e i commenti sono di grande apprezzamento per la tenuta del paese da parte dell’amministrazione Di Martino.

Paese pulito e ordinato, parcheggi funzionanti, l’Auditorium Oscar Niemeyer , con grandi sacrifici ed impegno da parte dell’amministrazione , reso scenario di eventi di grande prestigio in attesa dell’ausilio della stessa Regione Campania per poter sostenere una struttura da enormi potenzialità, ma che ha bisogno di grosse energie e risorse per dare il meglio, e della messa in sinergia dei tre beni quali Villa Rufolo, Auditorium e Palazzo Episcopio.

Nella stessa Villa Rufolo, forse la più bella e meglio tenuta d’ Europa, diretta da Secondo Amalfitano, una mostra di straordinario valore, tutela più valorizzazione uguale 3, non a caso, grazie alle opere d’arte recuperate dal reparto specializzato dell’Arma dei Carabinieri. Insomma Ravello è un gioiello prezioso per l’Italia intera e oggi è in gran festa di fronte all’inaugurazione dello storico Festival nato da un colpo di fulmine di Wagner per la Città.

L’auspicio è che venga al più presto il progetto del sindaco Salvatore Di Martino, mettere in rete i tre beni e rendere funzionale la Fondazione è una visione verso una realtà migliore per le future generazioni ravellesi e di tutta la Costiera amalfitana.

Foto del palco Giuseppe Izzo