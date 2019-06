Viky Varga fidanzata Pellè a Capri mostra lato B. Da Positano alla perla della Campania , Viky è da Urlo

Dalla perla della Costiera amalfitana, Positano, alla perla del Golfo di Napoli e della Campania . Viky Varga, la compagna del calciatore Graziano Pellè, pubblica su instagram video e foto da Urlo in barca a Capri, dove ha trascorso un periodo di vacanza. Lato b da urlo in bella mostra mentre attraversa i Faraglioni, forme perfette, lady Pellè si dice entusiasta nell’aver scoperto l’isola azzurra. “Prima volta a Capri, è amore”, scrive su Instagram, dalla costa d’ Amalfi a quella di Sorrento e l’isola azzurra gioia e felicità per i due. In allegato l’articolo anteprima di Positanonews a Positano al Villa Tre Ville