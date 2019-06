Viki Varga e l’ex della nazionale Graziano Pellè infiammano l’estate a Laurito al Villa Tre Ville Beach Resort di Positano in Costiera amalfitana. Sotto lo sguardo discreto di Positanonews, che non può mancare una capatina sulla spiaggia più bella del mondo, nel cuore della Costa d’ Amalfi , di fronte ai Galli e Capri, Graziano Pellè, ex nazionale dell’ Italia di Calcio , con la sollevatrice di pesi che rappresenta la nazionale dell’Ungheria Viktoria Varga, classe ’95, 24 anni, influencer, sportiva e modella ha infiammato la spiaggia. Ma qui , oltre gli sguardi, grande tranquillità e serenità dove potersi scambiare momenti romantici esclusivi

In giro per Positano e per la costiera in barca ed infine aperitivo a San Pietro come si può vedere dalle storie postate dall’influencer su Instagram. 15Mentre lui ha mostrato con grande orgoglio la presenza dei genitori in questa piccola fuga d’amore a quattro.