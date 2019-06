Vigilia di San Vito. S. Messa, Sonacore e Kantiere Kairòs in Piazza dei Racconti

Oggi si è conclusa la staffetta San Vito: una bellissima iniziativa che ha coinvolto tutti i quartieri di Positano. La venerata statua di San Vito, infatti, ha visitato l’intero paese, percorrendo stradine e vialotti, avendo a disposizione una bellissima auto cabrio old style, abbellita con tanti fiori colorati.

Questa sera recita del Santo Rosario nella Chiesa dei Mulini e a seguire la processione verso Piazza dei Racconti, accompagnata dalle note dell’immancabile banda musicale, dove per la prima volta, si è celebrata la S. Messa, con benedizione particolare per i ragazzi che si prestano a sostenere nei prossimi giorni l’esame di maturità.

Per concludere la serata, i Sonacore, amato gruppo positanese con la loro musica popolare e, a seguire, i Kantiere Kairòs, una rock band, composta da 5 musicisti che hanno deciso di mettere il talento ricevuto a disposizione del Vangelo, per portare il messaggio di Gesù dove la musica ha il potere di arrivare. Queste le parole che usano sul loro sito web per descriversi.

Una bella serata che ha coinvolto e arricchito i nostri ragazzi, con l’auspicio che possano sempre custodire nei loro cuori la genuinità e la spensieratezza che li contraddistingue.

Complimenti a tutti coloro che si sono prestati e hanno contribuito per la buona riuscita della serata e grazie a Don Giulio per essere riuscito, ancora una volta, a mettere in primo piano la grinta e la voglia di fare e dare tanto per il nostro paese.