Vietri sul Mare, tartaruga Caretta Caretta morta sulla spiaggia: tremendo squarcio sulla testa – FOTO

A qualche settimana dal ritrovamento sulla spiaggia di Minori, un altro esemplare di tartaruga Caretta Caretta è stato trovato morto su una delle spiagge della Costiera Amalfitana. Questa volta si tratta della spiaggia di Vietri sul Mare. Il povero animale è stato trovato privo di vita a Marina di Vietri con uno squarcio ampio sulla testa: la tartaruga, guardando le impronte lasciate sulla sabbia, si è trascinata per diversi metri agonizzante. Ora resta da capire come sia potuta morire; probabile che si tratti di un’elica di una barca che l’abbia ferita a morte, ma i veterinari dell’ASL si occuperanno dell’autopsia.

La tartaruga Caretta Caretta è la tartaruga marina più comune del mar Mediterraneo. La specie è diffusa in molti mari del mondo ma è fortemente minacciata in tutto il bacino del Mediterraneo ed è ormai al limite dell’estinzione nelle acque territoriali italiane. La specie, e le sue sottospecie, risiedono di preferenza in acque profonde e tiepide, prossime alle coste, dell’Oceano Atlantico, del Mar Mediterraneo e del Mar Nero nonché dell’Oceano Indiano e dell’Oceano Pacifico. Le maggiori concentrazioni di questo animale si trovano in Sud-Africa, Florida, Australia, Mozambico e Oman. Nel Mar Mediterraneo frequenta soprattutto le acque dell’Italia, della Grecia, della Turchia e di Cipro ma anche di Tunisia, Libia, Siria e Israele.