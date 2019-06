Vietri sul mare potrebbe avere le Vie del mare, ma quando a Praiano? Su La Repubblica Andrea Pellegrino ci informa che a Vietri, la porta della Costiera amalfitana attaccata a Salerno, potrebbero partire le Vie del Mare , che già collegano Amalfi e Positano.

I nostri lettori però ci chiedono di Praiano, soffocata, come altri paesi , dal traffico della S.S. 163.

Il cantiere per l’attracco è già in fase di allestimento nella frazione di Marina e ben presto sarà possibile, per turisti e residenti, fare scalo anche nel paese porta della Costiera Amalfitana proprio come accade già in tantissimi paesi del nostro territorio. Vietri entrerà quindi nella tratta della Tra.Vel.Mar, la società di trasporti via mare in Costiera Amalfitana.

«Con il pontile – spiega il sindaco Giovanni De Simone a la Repubblica- offriamo ai turisti un nuovo mezzo di trasporto. Abbiamo acquisito tutti i pareri ed in tempi brevi l’opera potrà essere inaugurata. Da Salerno e dalla Costiera Amalfitana si potrà raggiungere con comodità e via mare Vietri sul Mare, così come i vietresi potranno utilizzare il servizio di trasporto marittimo per raggiungere i comuni della Costa. Insomma un bel progetto di riqualificazione e di valorizzazione di un pezzo della nostra frazione costiera, meta sempre più di turisti».

I lettori di Positanonews chiedono di far appello al sindaco Giovanni Di Martino affinchè si attivi per le Vie del Mare che renderebbero sicuramente un servizio ancora più utile, se si pensa che ci vuole, col traffico, anche un’ora per arrivare ad Amalfi, una bella opportunità per il turismo.