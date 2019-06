Vietri sul Mare. Definitiva la condanna a 20 anni di carcere per Carmine Ferrante, il killer delle prostitute

Vietri sul Mare. Il muratore vietrese Carmine Ferrante la notte tra il 12 e 13 agosto 2016, nella periferia del comune di Pagani uccise Nikolova Temenuzhka, una prostituta bulgara di 37 anni. Per tale omicidio venne condannato a 20 anni di reclusione, avverso tale decisione i suoi difensori Avv. Agostino De Caro e Avv. Bernardina Russo, proposero ricorso rigettato dalla Corte di Cassazione che ha confermato la condanna. Le motivazioni della sentenza definitiva verranno rese note nei termini previsti dalla legge. Ferrante resta, quindi, in carcere e non avrà la revisione del processo. L’uomo, inoltre, attualmente è anche indagato per l’omicidio di un’altra prostituta, la 19enne romena Mariana Szekeres, che venne uccisa a Salerno la notte tra il 30 aprile ed il 1 maggio 2016 ed il cui corpo venne rinvenuto in Via Dei Carrari dopo diversi giorni dalla scomparsa. A seguito delle verifiche di tipo biologico eseguite sul cadavere della 19enne il profilo di Carmine Ferrante è risultato compatibile e, inoltre, lo stesso sarebbe stato ripreso sul luogo dell’omicidio da una telecamera di sorveglianza. Per tali motivi la procura è pronta a chiedere il processo anche per questo secondo delitto.